Троє заступників голови Національної поліції подали у відставку, фото: 5692.com.ua

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В’ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції України, подав у відставку.

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Аналогічні заяви також написали заступник голови Нацполіції — начальник Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Купранець та Віталій Невгад — заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Нацполіції. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

За словами Тракала, замість Невгада очільником Головного слідчого управління Нацполіції і заступником голови Нацполіції був призначений Максим Цуцкірідзе.

Очільник Нацполіції Сергій Князєв сьогодні вже представив Цуцкірідзе як нового керівника Головного слідчого управління (ГСУ). Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Раніше Цукрідзе обіймав посаду заступника начальника ГСУ.

Аброськін у своєму Фейсбуці вже прокоментував свою відставку, пообіцявши, що й надалі боротиметься зі злочинністю.

Нагадаємо, після цьогорічних парламентських виборів Арсен Аваков зберіг посаду очільника Міністерства внутрішніх справ.