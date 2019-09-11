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Троє заступників голови Національної поліції подали у відставку, фото: 5692.com.ua
Одразу троє заступників начальника Нацполіції подали у відставкуhttps://racurs.ua/ua/n126651-vidrazu-troie-zastupnykiv-ochilnyka-nacpoliciyi-podaly-u-vidstavku.htmlРакурс
В’ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції України, подав у відставку.
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Аналогічні заяви також написали заступник голови Нацполіції — начальник Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Купранець та Віталій Невгад — заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Нацполіції. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.
За словами Тракала, замість Невгада очільником Головного слідчого управління Нацполіції і заступником голови Нацполіції був призначений Максим Цуцкірідзе.
Очільник Нацполіції Сергій Князєв сьогодні вже представив Цуцкірідзе як нового керівника Головного слідчого управління (ГСУ). Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Раніше Цукрідзе обіймав посаду заступника начальника ГСУ.
Аброськін у своєму Фейсбуці вже прокоментував свою відставку, пообіцявши, що й надалі боротиметься зі злочинністю.
Нагадаємо, після цьогорічних парламентських виборів Арсен Аваков зберіг посаду очільника Міністерства внутрішніх справ.
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