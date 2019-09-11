Воровали на схемах утилизации опасных отходов: ГБР расследует хищение 15 млн грн. Фото: Вести

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Коррупционную схему на 15 млн грн раскрыли сотрудники Государственного бюро расследований в Киеве. Чиновники Госэкоинспекции Украины и коммерсанты присвоили себе данные средства, сэкономив на утилизации опасных отходов бурения.

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Подозреваемые в коррупционной схеме поставили под угрозу жизнь и здоровье людей, подчеркнули сегодня в пресс-службе ГБР.

Государственные средства были выделены на фактическую утилизацию отходов бурения, но они по факту не осуществлялись. Злоумышленники захороняли отходы на обычном полигоне твердых бытовых отходов. Такие действия нарушают нормы природоохранного законодательства, подчеркнули в ведомстве.

Также в ГБР отмечают, что действия чиновников и их соратников привели к загрязнению земли, что нанесло вред экологии.

В коррупционную схему также оказались втянуты и сотрудники предприятия, которое должно было заниматься отходами. Организатором схемы оказался представитель коммерческой структуры. Ему уже сообщили о подозрении.

Напомним, что вчера в ГБР сообщили о начале расследования уголовного производства в отношении сотрудников Службы безопасности Украины, которых подозревают в пытках и жестоком обращении с задержанным.