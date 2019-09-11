Взрывы на арсенале в Калиновке прекратились. Фото: Обозреватель

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Ракурс

Пожар возле военных складов вблизи поселка Калиновка в Винницкой области ликвидировали.

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Спасатели получили информацию о пожаре в 11.25, по прибытии на место происшествия пожарные выяснили, что горит сухая трава. Силами работников ГСЧС в 13.17 пожар локализовали, а в 15.15 ликвидировали. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга с журналистами заявил, что ситуация в Калиновке контролируемая. По словам Гончарука, сейчас на месте чрезвычайного происшествия наблюдается только задымление.

У меня к вечеру будет более полная картинка, я бы не хотел сейчас вводить людей в заблуждение. Но оснований волноваться нет, — подчеркнул премьер.

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook сообщила, что на военном арсенале близ Калиновки продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. Местами присутствуют одиночные задымления территории.

Тем временем в Калиновке продолжается экстренное заседание районной комиссии по техногенной безопасности. Местные чиновники, военные и специалисты пытаются установить причины взрывов на арсенале.

Взрывы в Калиновке раздаются не впервые. Как известно, 26 сентября 2017 года в городе Калиновка начались взрываться боеприпасы на складах 48 арсенала воинской части А1119. От взрывов боеприпасов в селах повреждены около 2 тыс. зданий. После ликвидации чрезвычайного происшествия, саперы обнаружили 998 взрывоопасных предметов. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что взрывы на складах оружия имели признаки целенаправленных диверсий.

Напомним, сегодня около 11.30 начали взрываться боеприпасы на военном арсенале в Калиновке. Напуганные местные жители прятались в подвалах, а в некоторых школах отменили обучение.