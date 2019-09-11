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Ракурс
В Киеве задержали члена террористической организации «Исламское государство», фото: Etcetera.media

Члена «Исламского государства» задержали в Киеве

11 сен 2019, 17:09
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Члена террористической организации «Исламское государство», который находился в международном розыске, задержали в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Задержанный выходец из одной из стран Центральной Азии находился в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

Отмечается, что спецслужба получила данные о том, что указанный злоумышленник планирует скрываться в Украине, чтобы избежать ответственности за причастность к деятельности «Исламского государства».

Задержали его на одной из улиц Киева.

Сейчас злоумышленник временно задержан на 40 суток — до получения запроса о его экстрадиции. Прокуратура начала процедуру экстрадиционной проверки.

Террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) была провозглашена в 2013 году. В 2014 году она была переименована в «Исламское государство».

В течение нескольких лет ее боевикам удалось взять под свой контроль значительные территории в Сирии и Ираке, ряд других исламистских организаций в различных регионах объявили о своем присоединении к «Исламскому государству».

Международная военная операция против «Исламского государства» привела к тому, что в марте этого года террористы потеряли последний контролируемый ими населенный пункт в Сирии.

Источник: Ракурс


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