Звільненим морякам та політв’язням видадуть нові ID-паспорти. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n126668-zvilnenym-moryakam-ta-politv-yaznyam-vydadut-novi-id-pasporty.html

Ракурс

Нові ID-паспорти отримають звільнені від полону Кремля українські моряки та політичні в’язні.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що спеціально для полонених організовано виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до лікарні, у якій постраждалі наразі проходять лікування. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Денісова зазначила, що нові паспорти видадуть тим морякам та політв’язням, які втратили свої попередні документи під час незаконного утримування на території Росії. Також документи замінять тим, хто потребує їхнього оновлення.

Як відомо, 7 вересня між Москвою та Києвом відбувся обмін полоненими у форматі «35 на 35». Українців на батьківщину доставили на президентському літаку Ан-148.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що можливий другий етап обміну утримуваними особами між державами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», омбудсмен Людмила Денісова заявляла про надання одноразової фінансової допомоги морякам та політв’язням у розмірі 100 тис. грн. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабінет міністрів України.