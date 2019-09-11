Освобожденным морякам и политзаключенным выдадут новые ID-паспорта. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/n126668-osvobojdennym-moryakam-i-politzakluchennym-vydadut-novye-id-pasporta.html

Ракурс

Новые ID-паспорта получат освобожденные из плена Кремля украинские моряки и политические заключенные.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что специально для пленных организован выезд мобильного пункта паспортного сервиса в больницу, в которой пострадавшие сейчас проходят лечение. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Денисова отметила, что новые паспорта выдадут тем морякам и политзаключенным, которые потеряли свои предыдущие документы во время незаконного содержания на территории России. Также документы заменят тем, кому требуется их обновление.

Как известно, 7 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». Украинцев на родину доставили на президентском самолете Ан-148.

Президент Владимир Зеленский отметил, что возможен второй этап обмена удерживаемыми лицами между государствами.

Как ранее сообщал «Ракурс», омбудсмен Людмила Денисова заявляла о предоставлении одноразовой финансовой помощи морякам и политзаключенным в размере 100 тыс. грн. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров Украины.