Мария Матиос написала исторический роман о трех войнах. Фото: VIDIA.ua

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Ракурс

Украинская писательница Мария Матиос написала исторический роман «Букова земля», который 21 сентября презентуют на Львовском книжном форуме.

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Роман охватывает 225 лет истории, две мировые войны и конфликт на востоке Украины. В основу произведения положены 550 реальных персонажей и глубокое исследование событий. Об этом сообщил на своей странице брат писательницы Анатолий Матиос.

Я никого ничему не учу в своих книгах. Не выношу приговоры, на это есть суд истории. На все события и все действия людей. Я просто советую задуматься над тем, что мы, живые люди, делаем, как мы действуем. Потому что мертвые сраму не имут, — заявила Матиос в комментарии УНН.

По словам самой писательницы, она первой разработала тему депортации немцев из Буковины в 1940 году и приход немцев на Буковину в 1700-х годах. Матиос тщательно исследовала Первую мировую войну и создание первого добровольческого батальона под названием «Гуцульский легион».

Писательница отмечает, что в произведении поименно называет лиц, которые стояли за холокостом на Буковине и подтверждает данные историческими архивными документами. Матиос отметила, что эта тема в литературе не разрабатывали ни буковинские, ни европейские историки.

Отметим, что среди известных работ Марии Матиос роман «Сладкая Даруся» и сборник рассказов «Нация».

Напомним, политик Виктор Медведчук через суд пытается запретить книгу о Василия Стуса.