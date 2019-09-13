Биологическую загадку рака легких раскрыли в США. Фото: vistanews.ru

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Ракурс

Рак легких можно будет лечить по-новому благодаря прорыву в исследованиях американских ученых из Онкологического центра Университета Кентукки. Им удалось раскрыть столетнюю научную загадку относительно лечения немелкоклеточного рака, поражающего легкие человека.

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Исследования были сосредоточены на функции накопления гликогена (молекул накопления питательных веществ для клеток) в клеточном ядре, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Присутствие гликогена в ядре клетки впервые было описано в 1890-х годах, но не были обозначены его функций.

Ученые обнаружили, что немелкоклеточный рак легких накапливает ядерный гликоген во время образования опухолей. Это исследование демонстрирует, что гликоген синтезируется и расщепляется в ядре, ядерный распад обеспечивает топливо для модификаций гистонов (основного класса белков для упаковки молекул ДНК в хроматин), а эти эпигенетические модификации позволяют клеткам становиться раковыми.

Немелкоклеточный рак легких подавляет расщепление ядерного гликогена за счет уменьшения количества ключевой сигнальной молекулы — малина, что стимулирует прогрессирование онкологического заболевания.

По мнению ученых, ядерный гликоген присутствует и во многих других формах рака. Данное исследование поможет найти новые способы для потенциальной противораковой терапии.

Напомним, что ранее ученые выявили молекулу, которая способствует развитию и распространению опухолей при раке молочной железы и некоторых видах саркомы.