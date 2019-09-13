Кернеса оштрафовали за неявку в суд. Фото: UA: ХАРКІВ

https://racurs.ua/n126753-kernesa-oshtrafovali-za-neyavku-v-sud.html

Ракурс

Мэра Харькова Геннадия Кернеса Киевский районный суд Полтавы оштрафовал на 1 тыс. 921 грн за неявку на судебное заседание без уважительных причин.

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Соответствующее решение суд принял 13 сентября при ходатайстве прокурора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание по делу Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого было запланировано на 10 августа. Следующий раз суд соберется для рассмотрения дела 18 октября этого года в 11.00.

В прошлый раз рассмотрение дела перенесли из-за пребывания соответствующего судьи на больничном, а до этого он был в командировке. Таким образом судебное разбирательство уже неоднократно переносилось по разным причинам.

Напомним, что Кернеса и его охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством в отношении двух активистов харьковского Майдана.

Как ранее сообщал «Ракурс», журналисты установили перечень имущества, которым владеет гражданская жена Кернеса Оксана Гайсинский. У женщины есть парк автомобилей и несколько квартир.