Кернеса оштрафували за неявку до суду. Фото: UA: ХАРКІВ

https://racurs.ua/ua/n126753-kernesa-oshtrafuvaly-za-neyavku-do-sudu.html

Ракурс

Мера Харкова Генадія Кернеса Київський районний суд Полтави оштрафував на 1 тис. 921 грн за неявку на судове засідання без поважних причин.

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Відповідну ухвалу суд прийняв 13 вересня за клопотанням прокурора. Про це повідомляє прес-служба суду.

Засідання у справі Кернеса та двох його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького було заплановано на 10 серпня. Наступний раз суд збереться для розгляду справи 18 жовтня цього року об 11.00.

Минулого разу розгляд справи перенесли через перебування відповідного судді на лікарняному, а до цього він був у відрядженні. Таким чином судовий розгляд вже неодноразово переносився з різних причин.

Нагадаємо, що Кернеса та його охоронців обвинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством стосовно двох активістів харківського Майдану.

Як раніше повідомляв «Ракурс», журналісти встановили перелік майна, яким володіє цивільна дружина Кернеса Оксана Гайсинська. Жінка має парк автомобілів та декілька квартир.