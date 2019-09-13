Центральний міст у Дніпрі. Фото: ua.igotoworld.com

https://racurs.ua/ua/n126752-remont-mostu-u-dnipri-prokuratura-vlashtuvala-obshuky-v-miskradi.html

Ракурс

Обшуки в міській раді Дніпра 13 вересня влаштували правоохоронці.

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Слідчі дії проводить прокуратура Дніпропетровської області. Вони пов’язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту. Про це сьогодні повідомляє «Радіо Свобода».

Як відомо, капітальний ремонт мосту тривав майже три роки, за цей час змінився підрядник робіт. Громадські активісти заявляли, що ремонт переправи обійшовся місту в понад 700 млн грн.

Прокуратура Дніпропетровської області 12 серпня заявила про перевірку стосовно ймовірного привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту мосту в Дніпрі. Відкрите кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За інформацією видання «Інформатор» обласна прокуратура вручила повідомлення про підозру низці посадовців та бізнесменів: заступнику директора Департаменту благоустрою та інфраструктури мерії Олексію Самілику, начальнику управління інфраструктури Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Петру Шматченку, представнику технічного нагляду за договором з ДП «Жилком» Василю Самсонову, засновнику та директору ТОВ «Підприємство МАСТ-Буд» Михайлу Беккеру й Сергію Разбею, начальнику дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-Буд» Микиті Заволику.

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпровської області зустрівся з міським головою Дніпра Борисом Філатова. Глава держави заявив, що Філатов повинен завершити будівництво мосту до 14 вересня. Президент та мер домовилися, що останній піде у відставку, якщо не впорається з поставленим завданням.

Цей міст був повністю закритий після візиту в місто Зеленського. Вже 7 вересня Філатов повідомив про дочасне відкриття мосту. По ньому вже пустили громадський транспорт.