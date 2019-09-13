Собчак знову вийшла заміж. Фото: Губерния Daily

https://racurs.ua/ua/n126751-sobchak-znovu-vyyshla-zamij-foto-video.html

Ракурс

Ксенія Собчак, російська телеведуча, екс-кандидат у президенти РФ, знову вийшла заміж. Її обранцем став театральний режисер Костянтин Богомолов.

Loading...

Сьогодні, 13 вересня, вони офіційно стали подружжям. Пара розписалася в Москві, повідомляє Lenta.ru.

Після розпису на молодят чекав незвичайний весільний транспорт: Собчак і Богомолов обрали для свого кортежу катафалк, прикрашений червоними гвоздиками, із написом: «Поки смерть не розлучить нас».

Відомо, що на свято молодята покликали близько 300 гостей.

Для обох членів подружжя це вже другий шлюб: Собчак раніше була дружиною актора Максима Віторгана, а Богомолов був одружений на акторці Дарині Мороз. Вони також мають дітей від попередніх шлюбів.

Напередодні одруження наречена опублікувала в мережі знімок із «весільними» браслетами, а також фото в розкішному святковому вбранні.

Нагадаємо, під час недавнього візиту до Києва Собчак висловилася щодо приналежності Криму. Вона заявила, що Росія незаконно анексувала український півострів, але водночас повторила пропагандистське гасло про братні народи. На її думку, треба шукати інші, «позитивні» варіанти вирішення конфлікту між Україною та РФ, окрім позиції «віддайте Крим».