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Ракурс
Собчак снова вышла замуж. Фото: Губерния Daily

Собчак снова вышла замуж (ФОТО, ВИДЕО)

13 сен 2019, 16:22
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Ксения Собчак, российская телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ, снова вышла замуж. Ее избранником стал театральный режиссер Константин Богомолов.

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Сегодня, 13 сентября, они официально стали супругами. Пара расписалась в Москве, сообщает Lenta.ru.

После росписи молодоженов ждал необычный свадебный транспорт: Собчак и Богомолов выбрали для своего кортежа катафалк, украшенный красными гвоздиками, с надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

Известно, что на торжество молодожены позвали около 300 гостей.

Для обоих супругов это уже второй брак: Собчак ранее была женой актера Максима Виторгана, а Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. У них также есть дети от предыдущих браков.

Накануне бракосочетания невеста опубликовала в сети снимок с «обручальными» браслетами, а также фото в роскошном свадебном наряде.

Собчак снова вышла замуж. Фото: Instagram

Собчак снова вышла замуж. Фото: Instagram

Собчак снова вышла замуж. Фото: МК

Напомним, во время недавнего визита в Киеве Собчак высказалась о принадлежности Крыма. Она заявила, что Россия незаконно аннексировала украинский полуостров, но в то же время повторила пропагандистский лозунг о братских народах. По ее мнению, нужно искать другие, «позитивные» варианты решения конфликта между Украиной и РФ, кроме позиции «отдайте Крым».


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