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Стрелять и бить коррумпированных чиновников разрешил президент Филиппин. Фото: Новости Филиппин
Стрелять и бить коррумпированных чиновников разрешил президент Филиппинhttps://racurs.ua/n126750-strelyat-i-bit-korrumpirovannyh-chinovnikov-razreshil-prezident-filippin.htmlРакурс
На Филиппинах президент страны Родриго Дутерте предложил своим гражданам стрелять в коррумпированных чиновников.
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Дутерте заявил, что если чиновник попросит взятку, то его можно ударить по лицу. Если с собой у человека будет оружие, то им можно воспользоваться, но убивать чиновника запрещено. Об этом сообщает газета Manila Bulletin, передает ТАСС.
По словам Дутерте, убивать госслужащих нельзя, так как в ходе судебного разбирательства убийца может не получить помилование. За выстрел в коррупционера в тюрьму бросать не будут, но виновника ожидает серьезное физическое наказание.
Дутерте заявил, что, если кто-то из граждан сообщит о коррупционере в его администрации, президент вызовет взяточника и разрешит его ударить по лицу.
Родриго Дутерте известен своими резкими высказываниями и жестокими методами. Так, в 2006 году в рамках компании Дутерте против наркотиков около 5 тыс. человек были убиты из-за подозрения в причастности к торговле или изготовлению запрещенных веществ.
В марте прошлого года Филиппины вышли из международного договора, регулирующего работу Международного уголовного суда (МУС) из-за расследования в отношении Дутерте.
Напомним, Дутерте обещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога.
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