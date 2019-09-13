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Стрелять и бить коррумпированных чиновников разрешил президент Филиппин. Фото: Новости Филиппин

Стрелять и бить коррумпированных чиновников разрешил президент Филиппин

13 сен 2019, 16:06
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На Филиппинах президент страны Родриго Дутерте предложил своим гражданам стрелять в коррумпированных чиновников.

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Дутерте заявил, что если чиновник попросит взятку, то его можно ударить по лицу. Если с собой у человека будет оружие, то им можно воспользоваться, но убивать чиновника запрещено. Об этом сообщает газета Manila Bulletin, передает ТАСС.

По словам Дутерте, убивать госслужащих нельзя, так как в ходе судебного разбирательства убийца может не получить помилование. За выстрел в коррупционера в тюрьму бросать не будут, но виновника ожидает серьезное физическое наказание.

Дутерте заявил, что, если кто-то из граждан сообщит о коррупционере в его администрации, президент вызовет взяточника и разрешит его ударить по лицу.

Родриго Дутерте известен своими резкими высказываниями и жестокими методами. Так, в 2006 году в рамках компании Дутерте против наркотиков около 5 тыс. человек были убиты из-за подозрения в причастности к торговле или изготовлению запрещенных веществ.

В марте прошлого года Филиппины вышли из международного договора, регулирующего работу Международного уголовного суда (МУС) из-за расследования в отношении Дутерте.

Напомним, Дутерте обещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога.


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