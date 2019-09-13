Стало известно, почему ГБР обыскивало банк Порошенко. Фото: politeka.net

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Государственное бюро расследований объяснило обыски в банке бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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Следственные действия в здании «Международного инвестиционного банка» происходят в рамках уголовного производства о возможных противоправных действиях при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». В свое время это предприятие принадлежало Порошенко. Об этом 13 сентября во время брифинга заявила спикер ГБР Анжелика Иванова, передает УНИАН.

Относительно обысков: действительно, сегодня следователи ГБР осуществляли определенные следственные действия, в том числе и обыски в «Международном инвестиционном банке». Я не могу их детализировать, поскольку следственные действия еще не завершены, — отметила Иванова.

Как известно, 23 мая директор ГБР Роман Труба заявил, что следователи изучают заявление бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении бывшим президентом Украины Петром Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом «Кузница на Рыбацкой».

ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. В частности, против него открыто дело о возможном захвате власти и вероятном уклонение от уплаты налогов.

Напомним, 13 сентября Государственное бюро расследований устроило обыски в здании банка, который принадлежит бывшему президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.