Новости Украины

В Польше задержали группу из 22 украинцев, которые занимались незаконным изготовлением сигарет. Фото: РБК-Украина

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В Польше задержали группу из 22 граждан Украины, которых подозревают в незаконном изготовлении сигарет. Их действия могли нанести ущерб государственному бюджету на сумму в 2,3 млн евро.

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Во время обысков правоохранители города Рава-Мазовецкая изъяли свыше 640 тыс. сигарет. Их стоимость составляет примерно 104 тыс. евро. Также здесь изъяли профессиональное оборудование, коробки, фольгу и 24 кг табака, сообщает сегодня «Польское радио».

Украинцам объявлено о подозрении в участии в организованной преступной группе, незаконном производстве табачных изделий и уклонении от уплаты сборов.

По данным следствия, 32-летний гражданин Украины арендовал недвижимость, а остальные задержанные лица работали на него. Их задачей была упаковка готовых сигарет в пачки.

Группировка работала не один месяц. За это время они реализовали сигарет на сумму около 1,8 млн евро.

Руководителю преступной группы грозит до 10 лет польской тюрьмы. Все остальные могут отделаться штрафом или же их могут лишить свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что в начале сентября в Польше задержали троих граждан Украины, которых подозревали в подготовке теракта. Позже выяснилось, что украинцы записали шуточное видео и их отпустили.​