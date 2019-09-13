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Суд арестовал администратора гостиницы «Токио стар». Фото: Odessa.Online

Суд отправил в СИЗО администратора сгоревшего отеля «Токио стар» (ФОТО)

13 сен 2019, 15:07
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Суд избрал меру пресечения администратору гостиницы «Токио стар» Ирине Паровик. Заведение сгорело в Одессе 17 августа.

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Киевский районный суд Одессы частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил администратора в следственный изолятор на месяц. Залог подозреваемой не предусмотрен. Прокуратура просила арест сроком на два месяца. Паровик подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к смерти девяти человек. Об этом 13 сентября сообщает одесское издание «Пушкинская».

Адвокат администратора заявил, что будет обжаловать это решение. Сторона защиты сообщила, что подзащитная во время следствия находилась в Одессе и появлялась на допросы. Защита отмечала, что в обязанности администратора не входит обеспечение пожарной безопасности.

Суд арестовал администратора гостиницы «Токио стар». Фото: Пушкинская

Суд арестовал администратора гостиницы «Токио стар». Фото: Пушкинская

Напомним, масштабный пожар в одесской гостинице «Токио Стар» произошел 17 августа. В огне погибли девять человек, еще десять пострадали. По информации властей Одессы, среди погибших: гражданка Австралии, житель Днепра, два жителя Киева и два человека из Одесской области.

Суд арестовал владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Черного. Служители Фемиды 20 августа решили поместить его в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Бизнесмену объявили подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отбросило.


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