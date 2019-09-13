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Зеленский отреагировал на кнопкодавство «слуг народа»: Пусть примут закон об императивном мандате. Фото: Крым.Реалии

Зеленский отреагировал на кнопкодавство «слуг народа»: Пусть примут закон об императивном мандате (ВИДЕО)

13 сен 2019, 14:55
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Кнопкодавство в Верховной Раде, на котором поймали членов партии «Слуга народа», прокомментировал президент Владимир Зеленский.

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Покидая форум YES 2019 в Киеве, он заявил журналистам, что глава государства не может контролировать каждого народного депутата. Также Зеленский назвал кнопкодавство своих соратников «их большой ошибкой».

На вопрос о том, будут ли лишать мандата уличенных в неперсональном голосовании нардепов, президент заявил, что на это есть закон.

Пусть депутаты примут закон об императивном мандате, пусть закон регулирует их дело, а не президент регулирует каждого депутата, — заявил Зеленский.

Напомним, 12 сентября депутатов парламента от президентской партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук заставили публично принести свои извинения за кнопкодавство. На утреннем заседании Рады они попытались объяснить, что в их действиях не было плохого умысла, а на самом деле они хотели поддержать скорость голосования.

После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Зеленский бурно отреагировал на нарушения своих депутатов, обматерив их.

Источник: Ракурс


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