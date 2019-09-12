Кнопкодавы в парламенте: Зеленский обматерил нардепов – Арахамия. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n126708-knopkodavy-v-parlamente-zelenskiy-obmateril-nardepov-arahamiya.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которых уличили в кнопкодавстве на предыдущих заседаниях Верховной Рады.

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По словам председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, Зеленский очень бурно отреагировал на нарушения депутатов от своей партии. Об этом он рассказал в комментарии «Украинской правде» в кулуарах парламента.

Арахамия пошутил, что если убрать из реакции мать, то ее не было. Также политик отметил, что на заседании фракции на следующей неделе планируют еще раз обсудить данную ситуацию.

По словам Арахамия, с нардепам провели беседу, а в качестве наказания они передадут свою месячную заработную плату на благотворительность. Политик отметил, что партийная дисциплина у них держится на идеологии, а не на кнуте.

Ранее СМИ уже сообщали, что Зеленский иногда бывает достаточно жестким со своим окружением и может материться, однако в команде брань воспринимают как признак доверия.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне вице-спикер и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук прокомментировал кнопкодавство народными депутатами.