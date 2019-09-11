Стефанчук прокомментировал случаи кнопкодавства в парламенте. Фото: НВ

https://racurs.ua/n126667-stefanchuk-prokommentiroval-sluchai-knopkodavstva-v-parlamente.html

Ракурс

Первый вице-спикер и представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук прокомментировал факты кнопкодавства в Верховной Раде.

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По словам Стефанчука, он остается борцом с кнопкодавством и ему безразлично с какой партии нардепы-нарушители. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Стефанчук отметил, что завтра планирует направить в комитет по вопросам регламента обращение с требованием разобраться в этих инцидентах и ​​дать им правовую оценку.

Вице-спикер также обратился к журналистам, народных депутатам и членам общества с просьбой продолжить следить за случаями неперсонального голосования.

Как известно, журналисты общественного движения «Честно» зафиксировали уже три случая кнопкодавства в Верховной Раде.

На неперсональном голосованииразоблачили двух народных депутатов от президентской партии «Слуга народа» Елену Копанчук и Сергея Литвиненко.

Напомним, что первым кнопкодавом парламента 9-го созыва стал самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Как ранее сообщал «Ракурс», Ковалев угрожал журналистам из движения «Честно» за то, что они его поймали на кнопкодавстве.