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Стефанчук прокомментировал случаи кнопкодавства в парламенте. Фото: НВ
Стефанчук прокомментировал случаи кнопкодавства в парламентеhttps://racurs.ua/n126667-stefanchuk-prokommentiroval-sluchai-knopkodavstva-v-parlamente.htmlРакурс
Первый вице-спикер и представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук прокомментировал факты кнопкодавства в Верховной Раде.
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По словам Стефанчука, он остается борцом с кнопкодавством и ему безразлично с какой партии нардепы-нарушители. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Стефанчук отметил, что завтра планирует направить в комитет по вопросам регламента обращение с требованием разобраться в этих инцидентах и дать им правовую оценку.
Вице-спикер также обратился к журналистам, народных депутатам и членам общества с просьбой продолжить следить за случаями неперсонального голосования.
Как известно, журналисты общественного движения «Честно» зафиксировали уже три случая кнопкодавства в Верховной Раде.
На неперсональном голосованииразоблачили двух народных депутатов от президентской партии «Слуга народа» Елену Копанчук и Сергея Литвиненко.
Напомним, что первым кнопкодавом парламента 9-го созыва стал самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.
Как ранее сообщал «Ракурс», Ковалев угрожал журналистам из движения «Честно» за то, что они его поймали на кнопкодавстве.
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