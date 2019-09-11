Стефанчук прокоментував випадки кнопкодавства у парламенті. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n126667-stefanchuk-prokomentuvav-vypadky-knopkodavstva-u-parlamenti.html

Ракурс

Перший віце-спікер та представник президента Володимира Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук прокоментував факти кнопкодавства у Верховній Раді.

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За словами Стефанчука, він залишається борцем із кнопкодавством та йому байдуже з якої партії нардепи-порушники. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Стефанчук наголосив, що завтра планує направити до комітету з питань регламенту звернення з вимогою розібратись у цих інцидентах та дати їм правову оцінку.

Віце-спікер також звернувся до журналістів, народних депутатів та членів суспільства з проханням продовжити слідкувати за випадками неперсонального голосування.

Як відомо, журналісти громадського руху «Чесно» зафіксували вже три випадки кнопкодавства у Верховній Раді.

На неперсональному голосування викрили двох народних депутатів від президентської партії «Слуга народу» ОленуКопанчук та СергіяЛитвиненка.

Нагадаємо, що першим кнопкодавом парламенту 9-го скликання став самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Ковальов погрожував журналістам з руху «Чесно» за те, що вони його спіймали на кнопкодавстві.