«Закритий комерційний проект РПЦ»: російські батюшки самі займуться виноробством. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126666-zakrytyy-komerciynyy-proekt-rpc-rosiyski-batushky-sami-zaymutsya-vynorobstvom.html

Ракурс

У Російській православній церкві (РПЦ) прокоментували отримання ліцензії на випуск ігристого і звичайного вина компанією «Мезибь», яка належить структурам РПЦ.

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За словами голови Синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимира Легойда, ліцензія церкві потрібна для виготовлення кагору для церковних потреб. Про це повідомляє Lenta.ru.

У РПЦ заявили, що нинішній кагор має дуже низьку якість. Однак, отримана ліцензія не передбачає виготовлення лікерних вин, в які і потрапляє церковний кагор.

Прес-секретар патріарха Олександр Волков, в свою чергу припустив, що РПЦ створить свій закритий комерційний проект по створенню ексклюзивного вина, яке стане аналогом папських вин у католиків.

Вперше про створення вина РПЦ стало відомо в 2016 році. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що на території компанії висадили виноградники і набрали співробітників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня арбітражний суд в Нижньогородській області дозволив РПЦ погасити борг єпархії в 258 тис. рублів молитвами за здоров’я позивача.