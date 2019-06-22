Курйози: суд дозволив РПЦ сплатити борг молитвами, фото — NewsInfo.Ru

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У Нижньогородській області арбітражний суд дозволив Російській православній церкві (РПЦ) сплатити борг єпархії у 258 тис. рублів молитвами за здоров’я позивача.

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Російські священики молитимуться за засновників комерційної проектної організації «Ера». При цьому ініціатором такого списання боргу став сам підрядник, повідомляє «Петербурзький правовий портал».

Нижегородська єпархія побудувала котельню в одному зі своїх приміщень і замовила у фірми «Ера» розробку проекту. Компанія свої зобов’язання виконала, а от церковники заплатили тільки половину коштів, перерахувавши за проект замість 916,5 тис. рублів 458 тис.

Фірма звернулася в суд і зажадала стягнути з РПЦ борг за договором підряду, а також відсотки, що набігли за його використання. Ще до розгляду справи сторонам вдалося домовитися. Вони уклали мирову угоду, за умовами якої єпархія взяла на себе зобов’язання виплатити позивачеві 200 тис. рублів і зобов’язалася «підносити молитви за здоров’я раба Божого Арсеньєва Івана Михайловича і раба Божого Лепустіна Сергія Олександровича, їх сімей та благополуччя у всіх їх благих справах і починаннях».

Фірма натомість пообіцяла відмовитися від усіх своїх матеріально-правових вимог до відповідача.

Ми уклали мирову угоду без порушення закону. Цю угоду можна назвати дружньою. Щодня в одному з храмів Нижнього Новгорода відбувається молитва, про яку зазначили в мировій угоді, — повідомив глава прес-служби Нижегородської єпархії Олексій Пестрецов.

В цілому молитви за здоров’я коштували проектантам 258 тис. рублів боргу і 65 тис. відсотків, пені та мита за звернення до суду.