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Протести в Тбілісі: грузинський олігарх пропонує профінансувати авіарейси з України, фото — ТурПравда

Українці замість росіян: грузинський олігарх готовий профінансувати авіарейси з Києва

22 чер 2019, 21:44
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Засновник найбільшого банку Грузії «Тібіса банк» Мамука Хазарадзе висловив готовність профінансувати 10 чартерних авіарейсів грузинської авіакомпанії Airzena — Georgian Airways з Києва в Тбілісі, щоб допомогти вітчизняному туризму. Про таке рішення Хазарадзе 22 червня написав у Фейсбук.

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Друзі, як нам відомо, з 8 липня повітряні польоти з Росією припиняються, що, звісно, відіб'ється на туристичному сезоні. Виходячи з цього, я висловлюю готовність від імені «Тібіса Холдингу» профінансувати 10 чартерних рейсів Airzena для українських туристів у напрямку Тбілісі, щоб підтримати грузинську туристичну індустрію, — написав Хазарадзе.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 21 червня підписав указ, відповідно до якого з 8 липня вводиться тимчасова заборона на пасажирське авіасполучення з Грузією. Туроператорам і турагентам рекомендовано утримуватися від продажу громадянам путівок у Грузію. Сьогодні російський Мінтранс запровадив із 8 липня заборону на польоти з Грузії до РФ.

Джерело: Ракурс


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