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Протесты в Тбилиси: грузинский олигарх предлагает профинансировать авиарейсы из Украины, фото — ТурПравда

Украинцы вместо россиян: грузинский олигарх готов профинансировать авиарейсы из Киева

22 июн 2019, 21:44
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Основатель крупнейшего банка Грузии «Тибиса банк» Мамука Хазарадзе выразил готовность профинансировать 10 чартерных авиарейсов грузинской авиакомпании Airzena — Georgian Airways из Киева в Тбилиси, чтобы помочь отечественному туризму.

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О таком решении Хазарадзе 22 июня написал в Фейсбук.

Друзья, как нам известно, с 8 июля воздушные полеты с Россией прекращаются, что, конечно, отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «Тибис Холдинга» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию, — написал Хазарадзе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, согласно которому с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендуется воздерживаться от продажи гражданам РФ путевок в Грузию. Сегодня российский Минтранс ввел с 8 июля запрет на полеты из Грузии в РФ.

Источник: Ракурс


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