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Ракурс
Протесты в Тбилиси: что происходит в столице Грузии, фото — Радио Свобода

Протесты в Тбилиси: что происходит в столице Грузии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 июн 2019, 21:17
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Оппозиционеры Грузии вышли на новую акцию протеста у здания парламента страны в Тбилиси. Люди стоят на площади перед парламентом с обеих сторон проспекта Руставели. Они перекрыли движение.

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Трансляцию с места события ведет «Первый канал Грузии».

Демонстранты требуют, чтобы министр внутренних дел Георгий Гахария ушел в отставку. Выступавшие назвали его «наместником Российской империи». Кроме того, митингующие требуют отставки министра юстиции Теа Цулукиани, а также наказать полицейских, которые жестоко разогнали митинг оппозиции 20 июня, и освободить всех задержанных во время той акции. Протестующие требуют, чтобы следующие парламентские выборы состоялись по пропорциональной системе.

Митинги возле парламента Грузии продолжаются третий день. Полиция жестко разогнала участников первой акции протеста, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Второй митинг прошел без происшествий.

Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.

Россия фактически прекратила авиаперевозки между РФ и Грузией. Решение вступит в силу с 8 июля.

Источник: Ракурс


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