Протести в Тбілісі: що відбувається в столиці Грузії, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123486-protesty-v-tbilisi-scho-vidbuvaietsya-v-stolyci-gruziyi-translyaciya.html

Ракурс

Опозиціонери Грузії вийшли на нову акцію протесту біля будівлі парламенту країни в Тбілісі. Люди стоять на майдані перед парламентом з обох сторін проспекту Руставелі. Вони перекрили рух.

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Трансляцію з місця події веде «Перший канал Грузії».

Демонстранти вимагають, щоб міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія пішов у відставку. Промовці назвали його «намісником Російської імперії». Також учасники мітингу вимагають відставки міністра юстиції Теа Цулукіані, а також покарати поліцейських, які жорстоко розігнали мітинг опозиції 20 червня, і звільнити всіх затриманих під час тієї акції. Протестувальники вимагають, щоб наступні парламентські вибори відбулися за пропорційною системою.

Мітинги біля парламенту Грузії тривають третій день. Поліція жорстко розігнала учасників першої акції протесту, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Постраждали 240 людей, понад 300 затримали. Другий мітинг пройшов без пригод.

Протести почалися після того, як в парламенті Грузії виступив депутат Держдуми Сергій Гаврилов. Він зайняв крісло спікера і говорив російською. Опозиція зірвала засідання, Гаврилов покинув Грузію під охороною.

Росія впродовж дня фактично припинила авіаперевезення між РФ та Грузією. Рішення набуде чинності з 8 липня.