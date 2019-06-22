Курьезы: суд разрешил РПЦ погасить долг молитвами, фото — NewsInfo.Ru

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В Нижегородской области арбитражный суд разрешил Русской православной церкви (РПЦ) погасить долг епархии в 258 тыс. рублей молитвами за здоровье истца.

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Российские священники будут молиться за основателей коммерческой проектной организации «Эра». При этом инициатором такого списания долга стал сам подрядчик, сообщает «Петербургский правовой портал».

Нижегородская епархия построила котельную в одном из своих помещений и заказала у фирмы «Эра» разработку проекта. Компания свои обязательства выполнила, а вот церковники заплатили только половину средств, перечислив за проект вместо 916,5 тыс. рублей только 458 тыс.

Фирма обратилась в суд и потребовала взыскать с РПЦ долг по договору подряда, а также набежавшие проценты за его использование. Еще до рассмотрения дела сторонам удалось договориться. Они заключили мировое соглашение, по условиям которого епархия взяла на себя обязательства выплатить истцу 200 тыс. рублей и обязалась «возносить молитвы за здоровье раба Божьего Арсеньева Ивана Михайловича и раба Божьего Лепустина Сергея Александровича, их семей и благополучия во всех их благих делах и начинаниях».

Фирма взамен пообещала отказаться от всех своих материально-правовых требований к ответчику.

Мы заключили мировое соглашение без нарушения закона. Это соглашение можно назвать дружественным. Ежедневно в одном из храмов Нижнего Новгорода проходит молитва, о которой отметили в мировом соглашении, — сообщил глава пресс-службы Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.

В целом молитвы за здоровье стоили проектантам 258 тыс. рублей долга и 65 тыс. процентов, пени и пошлины за обращение в суд.