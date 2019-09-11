Нардепів від «Слуги народу» викрили у кнопкодавстві. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n126665-nardepiv-vid-slugy-narodu-vykryly-na-knopkodavstvi-video.html

Ракурс

У Верховній Раді 9-го скликання викрили чергових кнопкодавів. Так, за своїх сусідів голосували нардепи від «Слуги народу» Олена Копанчук та Сергій Литвиненко.

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Копанчук зняли на відео, коли вона голосувала за свого сусіда-однопартійця В’ячеслава Рубльова за законопроект про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві (№ 1052), повідомляє рух «Чесно».

В результаті голосування система повідомила, що обидва депутати голосували «за». Копанчук висувалась в окрузі № 189 у Хмельницькій області, а Рубльов — на Волині у 20-му.

Мажоритарник від президентської партії Сергій Литвиненко 3 вересня проголосував за свого сусіда, ймовірно, Олександра Скічка.

Напередодні самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов проголосував за законопроект про імпічмент замість свого сусіда.

Нагадаємо, що Ковальов погрожував журналістам з руху «Чесно» за те, що вони його спіймали на кнопкодавстві.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 29 серпня президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про позбавлення мандату за прогули та кнопкодавство.