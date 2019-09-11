Нардепов от «Слуги народа» уличили в кнопкодавстве. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126665-nardepov-ot-slugi-naroda-ulichili-v-knopkodavstve-video.html

Ракурс

В Верховной Раде 9-го созыва разоблачили очередных кнопкодавов. Так, за своих соседей голосовали нардепы от «Слуги народа» Елена Копанчук и Сергей Литвиненко.

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Копанчук засняли на видео, когда она голосовала за своего соседа-однопартийца Вячеслава Рублева за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052), сообщает движение «Честно».

В результате голосования система сообщила, что оба депутата голосовали «за». Копанчук выдвигалась в округе № 189 в Хмельницкой области, а Рублев — на Волыни в 20-м.

Мажоритарщик от президентской партии Сергей Литвиненко 3 сентября проголосовал за своего соседа, вероятно, Александра Скичко.

Накануне самовыдвиженец из Донецкой области Олександр Ковалев проголосовал за законопроект об импичменте за другого нардепа.

Напомним, что Ковалев угрожал журналистам из движения «Честно» за то, что они его поймали на кнопкодавстве.

Как ранее сообщал «Ракурс», 29 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство.