У США розбився вантажний літак, ніхто не вижив. Фото: Википедия

https://racurs.ua/ua/n126664-u-ssha-rozbyvsya-vantajnyy-litak-nihto-ne-vyjyv.html

Ракурс

Авіакатастрофа в США сталася сьогодні ввечері. Вантажний літак з двома особами на борту розбився біля аеропорту в штаті Огайо.

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В результаті авіакатастрофи обидві особи загинули. Про це повідомляє видання Cbs News.

Літак впав на кілька автомобілів на стоянці автомайстерні і на місці катастрофи спалахнула пожежа. Імовірно, на літаку перевозили автозапчастини. Встановлено, що крах зазнав двомоторний літак Convair 440.

Пожежу на місці події гасили кілька годин, однак через три години після того, як її загасили, над місцем події був дим. Для ліквідації вогню викликали пожежників з різних округів.

Роботу аеропорту, біля якого сталася авіакатастрофа, порушено не було. Літак летів з регіонального аеропорту «Міллінгтон» в штаті Теннессі.

Причини трагічної події розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Філіппінах літак врізався в будинок. В результаті трагедії загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Ще двох постраждалих доставили в лікарню з опіками для отримання необхідної медичної допомоги.