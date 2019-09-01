Літак розбився в житловому районі на Філіппінах: є загиблі і поранені. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n126194-litak-rozbyvsya-v-jytlovomu-rayoni-na-filippinah-ie-zagybli-i-poraneni-foto.html

Ракурс

Авіакатастрофа сталася на Філіппінах сьогодні близько 15.00 за місцевим часом. Інцидент стався в житловому кварталі філіппінського села.

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В результаті трагедії загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Ще двох постраждалих доставили в лікарню з опіками для отримання необхідної медичної допомоги. Про це повідомляє CNN Philippines.

Встановлено, що всі загиблі були на борту літака, а постраждалі були доглядачами будинку, біля якого і сталася аварія. Наразі криміналісти намагаються встановити особи загиблих.

Після аварії літака на місці аварії спалахнула пожежа. На його ліквідацію у пожежників пішло кілька годин. Очевидці авіакатастрофи стверджують, що літак летів на низькій висоті, а його двигун голосно шумів. Потім, після падіння, літак вибухнув.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня на Майорці зіткнулися гелікоптер і літак. В результаті трагічного інциденту загинули п’ятеро осіб.