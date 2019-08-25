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Авіакатастрофа сталася в Іспанії

На Майорці літак зіткнувся з гелікоптером, є загиблі (ФОТО)

25 сер 2019, 20:10
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Авіакатастрофа сталася 25 серпня на іспанському острові Майорка за участю літака та гелікоптера.

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Внаслідок зіткнення загинули п’ятеро осіб. Інцидент стався о 13.35 за місцевим часом у муніципалітеті Інка. Двоє осіб перебували в літаку, троє - в салоні вертольота. Про це повідомляє інформаційне агентство El Pais.

За інформацією видання невеликий літак, який належав компанії «Аеропракт», вилетів з аеродрому Баніссалем та точно виконував заданий план польоту. А гелікоптер Bell 216 компанії RotorFlug вилетів з аеродрому Сон Бонет та мав доставити громадянина Італії на віллу в Інку.

Літальні апарати після зіткнення впали на приватні подвір’я та загорілися. Причини катастрофи встановлюють правоохоронці.

Авіакатастрофа в Іспанії. Фото: Incendios f.Baleares у Twitter, El Pais

Авіакатастрофа в Іспанії. Фото: Incendios f.Baleares у Twitter, El Pais

Нагадаємо, 27 липня в Росії сталася аварія легкомоторного літака. Апарат впав у річку Ока та затонув біля села Дракіно Серпуховського району Московської області. Внаслідок падіння літального засобу загинули двоє людей, які у момент аварії перебували на борту.


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