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Авиакатастрофа случилась в Испании

На Майорке самолет столкнулся с вертолетом, есть погибшие (ФОТО)

25 авг 2019, 20:10
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Авиакатастрофа произошла 25 августа на испанском острове Майорка с участием самолета и вертолета.

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В результате столкновения погибли пять человек. Инцидент произошел в 13.35 по местному времени в муниципалитете Инка. Два человека находились в самолете, три — в салоне вертолета. Об этом сообщает информационное агентство El Pais.

По информации издания небольшой самолет, принадлежавший компании «Аэропракт», вылетел с аэродрома Баниссалем и точно выполнял заданный план полета. А вертолет Bell 216 компании RotorFlug вылетел с аэродрома Сон Бонет и должен доставить гражданина Италии на виллу в Инку.

Летательные аппараты после столкновения упали на частные подворья и загорелись. Причины катастрофы устанавливают правоохранители.

Авиакатастрофа в Испании. Фото: Incendios f.Baleares в Twitter, El Pais

Авиакатастрофа в Испании. Фото: Incendios f.Baleares в Twitter, El Pais

Напомним, 27 июля в России произошла авария легкомоторного самолета. Аппарат упал в реку Ока и затонул возле деревни Дракино Серпуховского района Московской области. В результате падения летательного средства погибли двое людей, которые в момент аварии находились на борту.


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