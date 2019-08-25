Авиакатастрофа случилась в Испании

https://racurs.ua/n125934-na-mayorke-samolet-stolknulsya-s-vertoletom-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

Авиакатастрофа произошла 25 августа на испанском острове Майорка с участием самолета и вертолета.

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В результате столкновения погибли пять человек. Инцидент произошел в 13.35 по местному времени в муниципалитете Инка. Два человека находились в самолете, три — в салоне вертолета. Об этом сообщает информационное агентство El Pais.

По информации издания небольшой самолет, принадлежавший компании «Аэропракт», вылетел с аэродрома Баниссалем и точно выполнял заданный план полета. А вертолет Bell 216 компании RotorFlug вылетел с аэродрома Сон Бонет и должен доставить гражданина Италии на виллу в Инку.

Летательные аппараты после столкновения упали на частные подворья и загорелись. Причины катастрофы устанавливают правоохранители.

Напомним, 27 июля в России произошла авария легкомоторного самолета. Аппарат упал в реку Ока и затонул возле деревни Дракино Серпуховского района Московской области. В результате падения летательного средства погибли двое людей, которые в момент аварии находились на борту.