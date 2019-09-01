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Самолет разбился в жилом районе на Филиппинах: есть погибшие и раненые. Фото: Главред

Самолет разбился в жилом районе на Филиппинах: есть погибшие и раненые (ФОТО)

1 сен 2019, 20:25
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Авиакатастрофа произошла на Филиппинах сегодня около 15.00 по местному времени. Инцидент произошел в жилом квартале филиппинской деревни.

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В результате трагедии погибли по меньшей мере девять человек. Еще двоих пострадавших доставили в больницу с ожогами для получения необходимой медицинской помощи. Об этом сообщает CNN Philippines.

Установлено, что все погибшие были на борту самолета, а пострадавшие были смотрителями дома, возле которого и произошло крушение. На данный момент криминалисты пытаются установить личности погибших.

Авиакатастрофа на Филиппинах. Фото: cnnphilippines

После крушения самолета на месте аварии вспыхнул пожар. На его ликвидацию у пожарников ушло несколько часов. Очевидцы авиакатастрофы утверждают, что самолет летел на низкой высоте, а его двигатель громко шумел. Затем, после падения, самолет взорвался.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа на Майорке столкнулись вертолет и самолет. В результате трагического инцидента погибли пять человек.


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