Самолет разбился в жилом районе на Филиппинах: есть погибшие и раненые. Фото: Главред

https://racurs.ua/n126194-samolet-razbilsya-v-jilom-rayone-na-filippinah-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

Авиакатастрофа произошла на Филиппинах сегодня около 15.00 по местному времени. Инцидент произошел в жилом квартале филиппинской деревни.

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В результате трагедии погибли по меньшей мере девять человек. Еще двоих пострадавших доставили в больницу с ожогами для получения необходимой медицинской помощи. Об этом сообщает CNN Philippines.

Установлено, что все погибшие были на борту самолета, а пострадавшие были смотрителями дома, возле которого и произошло крушение. На данный момент криминалисты пытаются установить личности погибших.

После крушения самолета на месте аварии вспыхнул пожар. На его ликвидацию у пожарников ушло несколько часов. Очевидцы авиакатастрофы утверждают, что самолет летел на низкой высоте, а его двигатель громко шумел. Затем, после падения, самолет взорвался.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа на Майорке столкнулись вертолет и самолет. В результате трагического инцидента погибли пять человек.