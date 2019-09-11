В США разбился грузовой самолет, никто не выжил. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n126664-v-ssha-razbilsya-gruzovoy-samolet-nikto-ne-vyjil.html

Ракурс

Авиакатастрофа в США произошла сегодня вечером. Грузовой самолет с двумя людьми на борту разбился возле аэропорта в штате Огайо.

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В результате авиакатастрофы оба человека погибли. Об этом сообщает издание Cbs News.

Самолет упал на несколько автомобилей на стоянке автомастерской и на месте крушения вспыхнул пожар. Предположительно, на самолете перевозили автозапчасти. Установлено, что крушение потерпел двухмоторный самолет Convair 440.

Пожар на месте происшествия тушили несколько часов, однако спустя три часа после того, как его потушили, над местом происшествия был дым. Для ликвидации огня вызвали пожарных из разных округов.

Работа аэропорта, возле которого произошла авиакатастрофа, нарушена не была. Упавший самолет летел из регионального аэропорта «Миллингтон» в штате Теннесси.

Причины трагического происшествия будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Филиппинах самолет врезался в дом. В результате трагедии погибли по меньшей мере девять человек. Еще двоих пострадавших доставили в больницу с ожогами для получения необходимой медицинской помощи.

В США разбился самолет. Фото: WTOL-TV