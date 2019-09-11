В Естонії російського шпигуна засудили до п'яти років в'язниці. Фото: The Insider

https://racurs.ua/ua/n126663-v-estoniyi-rosiyskogo-shpyguna-zasudyly-do-p-yaty-rokiv-v-yaznyci.html

Ракурс

Громадянина Росії в Естонії кинули до в’язниці на п’ять років за звинуваченням у шпигунстві.

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Особистість зловмисника не розкривають, а саме засідання пройшло без розголосу 29 серпня. Посольство Росії просить представників естонської влади прояснити ситуацію. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Відомо, що росіянина визнали винним у скоєнні проти Естонії дій ненасильницького характеру. Зловмисника в травні затримала Поліція безпеки Естонії і він пішов на угоду зі слідством.

Згідно з постановою суду, у шпигуна також конфіскували 1 тис. 300 євро, які він отримав злочинним шляхом.

За даними естонських ЗМІ, в країні за останні кілька років затримали щонайменше 15 осіб, яких завербували для шпигунства російські ФСБ і ГРУ.

Як відомо, в березні цього року в Естонії затримали за підозрою в шпигунстві співробітника Поліції безпеки Володимира Кулікова.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні Швеція зажадала відкликати російського дипломата через підозри в шпигунстві.