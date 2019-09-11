В Эстонии российского шпиона приговорили к пяти годам тюрьмы. Фото: The Insider

https://racurs.ua/n126663-v-estonii-rossiyskogo-shpiona-prigovorili-k-pyati-godam-turmy.html

Ракурс

Гражданина России в Эстонии бросили в тюрьму на пять лет по обвинению в шпионаже.

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Личность злоумышленника не раскрывают, а само заседание прошло без огласки 29 августа. Посольство России просит представителей эстонских властей прояснить ситуацию. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Известно, что россиянина признали виновным в совершении против Эстонии действий ненасильственного характера. Злоумышленника в мае задержала Полиция безопасности Эстонии и он пошел на сделку со следствием.

Согласно постановлению суда, у шпиона также конфисковали 1 тыс. 300 евро, которые он получил преступным путем.

По данным эстонских СМИ, в стране за последние несколько лет задержали по меньшей мере 15 человек, которых завербовали для шпионажа российские ФСБ и ГРУ.

Как известно, в марте этого года в Эстонии задержали по подозрению в шпионаже сотрудника Полиции безопасности Владимира Куликова.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте Швеция потребовала отозвать российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.