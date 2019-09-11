«Закрытый коммерческий проект РПЦ»: российские батюшки сами займутся виноделием. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n126666-zakrytyy-kommercheskiy-proekt-rpc-rossiyskie-batushki-sami-zaymutsya-vinodeliem.html

Ракурс

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали получение лицензии на выпуск игристого и обычного вина компанией «Мезыбь», которая принадлежит структурам РПЦ.

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По словам председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда, лицензия церкви нужна для изготовления кагора для церковных нужд. Об этом сообщает Lenta.ru.

В РПЦ заявили, что нынешний кагор обладает слишком низким качеством. Однако, полученная лицензия не предусматривает изготовление ликерных вин, в которые и попадает церковный кагор.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков, в свою очередь предположил, что РПЦ создаст свой закрытый коммерческий проект по созданию эксклюзивного вина, которое станет аналогом папских вин у католиков.

Впервые о создании вина РПЦ стало известно в 2016 году. Тогда российские СМИ сообщали, что на территории компании высадили виноградники и набрали сотрудников.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня арбитражный суд в Нижегородской области разрешил РПЦ погасить долг епархии в 258 тыс. рублей молитвами за здоровье истца.