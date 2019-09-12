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Ракурс
Представлялся сотрудником СБУ: в Одесской области злоумышленник вымогал деньги у травматолога. Фото: економічна правда

Представлялся сотрудником СБУ: в Одесской области злоумышленник вымогал 50 тыс. долл. у травматолога (ФОТО)

12 сен 2019, 16:30
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Мошенник притворялся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и требовал у врача-травматолога из Одесской городской больницы 50 тыс. долл. взятки.

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Злоумышленник обвинял медика в незаконной торговле препаратами и получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленник обратился к врачу в апреле этого года и с тех пор угрожал ему. Так, мошенник показал врачу поддельные документы, фальшивое удостоверение СБУ и муляж огнестрельного оружия.

Задержание мошенника в Одесской области. Фото: СБУ

Оперативники задержали злоумышленника в пригороде Одессы при получении транша в размере 500 тыс. грн. Также СБУ зафиксировала получения мошенником 3 тыс. долл.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины. Мошеннику сообщили о подозрении и задержали до решения суда.

Напомним, мошенники от имени президента Владимира Зеленского требовали полмиллиона гривен за пост в госпредприятии «Укроборонпром».

Источник: Ракурс


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