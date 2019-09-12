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Представлялся сотрудником СБУ: в Одесской области злоумышленник вымогал деньги у травматолога. Фото: економічна правда
Представлялся сотрудником СБУ: в Одесской области злоумышленник вымогал 50 тыс. долл. у травматолога (ФОТО)https://racurs.ua/n126706-predstavlyalsya-sotrudnikom-sbu-v-odesskoy-oblasti-zloumyshlennik-vymogal-50-tys-doll.htmlРакурс
Мошенник притворялся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и требовал у врача-травматолога из Одесской городской больницы 50 тыс. долл. взятки.
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Злоумышленник обвинял медика в незаконной торговле препаратами и получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что злоумышленник обратился к врачу в апреле этого года и с тех пор угрожал ему. Так, мошенник показал врачу поддельные документы, фальшивое удостоверение СБУ и муляж огнестрельного оружия.
Оперативники задержали злоумышленника в пригороде Одессы при получении транша в размере 500 тыс. грн. Также СБУ зафиксировала получения мошенником 3 тыс. долл.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины. Мошеннику сообщили о подозрении и задержали до решения суда.
Напомним, мошенники от имени президента Владимира Зеленского требовали полмиллиона гривен за пост в госпредприятии «Укроборонпром».
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