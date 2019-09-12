Скрывался в лесу: на Луганщине задержали боевика, который минировал мосты и автодороги (ФОТО, ВІДЕО)

Палатка, в которой проживал боевик, фото: Национальная полиция

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На Луганщине правоохранители задержали 51-летнего боевика террористической организации ЛНР, который минировал мосты и автодороги на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

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От правоохранителей он скрывался в лесу, где оборудовал импровизированное «жилище». Задержали злоумышленника, когда он пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Отмечается, что злоумышленник признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, а также в 2014 году подорвал стратегический Томашевский мост через реку Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком.

В ряды боевиков он вступил в 2014 году, входил в состав бандформирования «Полтинник», а также нес службу на блокпостах и ​​возводил фортификационные сооружения.

За участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконное хранение оружия и боеприпасов он с 2014 года находился в розыске.

В пресс-центре СБУ отмечают, что злоумышленник два года назад по личным мотивам оставил временно оккупированныетерритории. С тех пор он скрывался у жены, у знакомых в хлевах и гаражах в городах Северодонецке, Лисичанске, Приволье, Новодружеске. Кроме того, он жил в палатке, которуюустанавливал в лесах в окрестностях городов.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного револьвер системы «Наган» времен Второй мировой, почти 50 патронов к винтовке калибра 7,62 мм, 18 патронов травматического действия калибра 9 мм, три штык-ножа к винтовке и стартовый пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм, который содержит признаки переработки.

Продолжается следствие в рамках открытого уголовного производства по ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Также в связи с его участием в подрыве моста рассматривается возможность возбуждения в отношении задержанного уголовного производства по ст. 258−3 Уголовного кодекса (террористический акт).

Напомним, на Луганщине правоохранители задержали боевика, который в автобусе пытался добраться до Харькова, чтобы открыть визу в одну из стран Балтии, где планировал начать «новую жизнь».