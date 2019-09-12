«Мы шли мирно, я принял приказ не стрелять в ответ» капитан катера «Бердянск» об обстоятельствах пленения, фото — скриншот трансляции

https://racurs.ua/n126704-my-shli-mirno-ya-reshil-ne-strelyat-v-otvet-kapitan-katera-berdyansk-ob-obstoyatelstvah-plena.html

Ракурс

Капитан второго ранга Денис Гриценко рассказал об обстоятельствах плена украинских моряков и судов, который состоялся в конце 2018 года в Керченском проливе.

Loading...

Сегодня он вместе с другими моряками общался со СМИ в Киеве. Гриценко рассказал, что переход из Одессы в Бердянск был плановым и мирным. Он выполнялся во исполнение решения СНБОУ о передислокации украинских военных судов в Азовское море.

Ранее два катера «Лубны» и «Кременчуг» уже находились в Азове. Мы знали, куда мы идем. Я знал, что могут быть какие-то действия, российская агрессия, — рассказал Гриценко.

У него спросили и о том, почему украинские военные не открывали огонь. Гриценко ответил, что рейд был мирным и военные не шли с целью применить оружие.

Эта ситуация… Это была внештатная ситуация, в которой решение нужно было принимать сейчас, на месте. Я принял такое решение, — заявил командир катера «Бердянск».

Он также рассказал, что среди россиян в момент прохождения украинских судов не было единства, в частности, «Керчпортконтроль» разрешал судам пройти, а береговая охрана имела другое мнение.

Ситуацию затягивали и, например, запретили нам идти под предлогом ухудшения погодных условий, а затем просто запретили без объяснений. Россияне имели все наши данные, — заверил Гриценко.

После того, как Гриценко понял, что намерения россиян жесткие, то включил все возможные каналы связи и сообщал соседним судам о ситуации.

Говорил, что рейд мирный, что мы никаких провокаций не делаем. Полчаса у россиян продолжался «сбой программы», а затем они решили стрелять, — сообщил журналистам украинский капитан.

По его словам, сомнений в том, продолжать ли военную службу не имеет ни один из возвращенных домой моряков. Гриценко также без колебаний ответил, что в случае получения аналогичного приказа, готов отправиться в новый рейд.

На пресс-конференции также обнародовали информацию о том, что в течение трех недель возвращенные из российского плена моряки и их семьи получат квартиры в Одессе.