Поезд сошел с рельсов в Конго, есть погибшие и раненые. Иллюстративное фото: YouTube

https://racurs.ua/n126703-poezd-soshel-s-relsov-v-kongo-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

В Конго три вагона поезда сошли с рельсов. В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 10 человек.

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Еще около 30 человек госпитализировали в медицинское учреждения с ранениями разной степени тяжести. Об этом сообщает The NY Times.

Авария произошла в юго-восточной провинции Танганьика около 3.00 утра в четверг.

Первые сообщения о количестве жертв значительно различались. Так, сначала правительственные чиновники заявляли о гибели полусотни человек. Министр по гуманитарным вопросам Стив Мбикайи, в свою очередь, отмечал, что эти данные являются предварительными.

Правительство выразило соболезнование и решило оказать помощь пострадавшим семьям.

В Демократической республике Конго смертельные аварии на транспорте являются достаточно распространенными из-за плохой инфраструктуры и отсутствия регулирования.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября в Японии грузовик врезался в поезд. В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, а 35 пассажиров получили ранения разной степени тяжести, включая серьезные.