Поїзд зійшов з рейок в Конго, є загиблі і поранені. Ілюстративне фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n126703-poyizd-ziyshov-z-reyok-v-kongo-ie-zagybli-i-poraneni-foto.html

Ракурс

У Конго три вагони потягу зійшли з рейок. В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 10 осіб.

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Ще близько 30 осіб госпіталізували до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє The NY Times.

Аварія сталася в південно-східній провінції Танганьїка близько 3.00 ранку в четвер.

Перші повідомлення про кількість жертв значно різнилися. Так, спочатку урядовці заявляли про загибель півсотні осіб. Міністр з гуманітарних питань Стів Мбікайі, в свою чергу, зазначав, що ці дані є попередніми.

Уряд висловив співчуття і вирішив надати допомогу постраждалим сім’ям.

У Демократичній республіці Конго смертельні аварії на транспорті є досить поширеними через погану інфраструктуру і відсутність регулювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня в Японії вантажівка врізалася в поїзд. В результаті події загинув водій транспортного засобу, а 35 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, включаючи серйозні.