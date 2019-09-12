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Ракурс
Поїзд зійшов з рейок в Конго, є загиблі і поранені. Ілюстративне фото: YouTube

Поїзд зійшов з рейок в Конго, є загиблі і поранені (ФОТО)

12 вер 2019, 16:04
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У Конго три вагони потягу зійшли з рейок. В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 10 осіб.

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Ще близько 30 осіб госпіталізували до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє The NY Times.

Аварія сталася в південно-східній провінції Танганьїка близько 3.00 ранку в четвер.

Аварія поїзда в Конго. Фото: twitter / worldnewsdotcom

Перші повідомлення про кількість жертв значно різнилися. Так, спочатку урядовці заявляли про загибель півсотні осіб. Міністр з гуманітарних питань Стів Мбікайі, в свою чергу, зазначав, що ці дані є попередніми.

Уряд висловив співчуття і вирішив надати допомогу постраждалим сім’ям.

У Демократичній республіці Конго смертельні аварії на транспорті є досить поширеними через погану інфраструктуру і відсутність регулювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня в Японії вантажівка врізалася в поїзд. В результаті події загинув водій транспортного засобу, а 35 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, включаючи серйозні.


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