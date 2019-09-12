Ракурсhttps://racurs.ua/
Поїзд зійшов з рейок в Конго, є загиблі і поранені. Ілюстративне фото: YouTube
Поїзд зійшов з рейок в Конго, є загиблі і поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n126703-poyizd-ziyshov-z-reyok-v-kongo-ie-zagybli-i-poraneni-foto.htmlРакурс
У Конго три вагони потягу зійшли з рейок. В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 10 осіб.
Loading...
Ще близько 30 осіб госпіталізували до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє The NY Times.
Аварія сталася в південно-східній провінції Танганьїка близько 3.00 ранку в четвер.
Перші повідомлення про кількість жертв значно різнилися. Так, спочатку урядовці заявляли про загибель півсотні осіб. Міністр з гуманітарних питань Стів Мбікайі, в свою чергу, зазначав, що ці дані є попередніми.
Уряд висловив співчуття і вирішив надати допомогу постраждалим сім’ям.
У Демократичній республіці Конго смертельні аварії на транспорті є досить поширеними через погану інфраструктуру і відсутність регулювання.
Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня в Японії вантажівка врізалася в поїзд. В результаті події загинув водій транспортного засобу, а 35 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, включаючи серйозні.
Загрузка...