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Ракурс

Погода в Україні 13 вересня: буде сонячно і безхмарно (КАРТА)

12 вер 2019, 15:36
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Погода в Україні 13 вересня принесе невелике потепління на півдні і незначне похолодання на заході. Синоптики обіцяють безхмарну погоду майже у всіх областях.

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Температура повітря вдень становитиме 22−28°, а вночі опуститься до 8−18° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 13 вересня очікується сонячна і по-осінньому тепла погода. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 25−27°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Метеорологи відзначають хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень — 22−24°.

В Одесі 13 вересня Укргідрометцентр прогнозує теплу і сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 16−18°, вдень підніметься до 26−28°.

У Дніпрі в п’ятницю вдень опади не передбачаються. Вночі температура становитиме 8−10 °, вдень — 22−24°.

У Харкові 13 вересня Укргідрометцентр обіцяє сонячну погоду без опадів. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 25−27°.

На Закарпатті завтра очікується тепла погода. На небі буде хмарно. Температура повітря дещо підвищиться і вночі становитиме 10−12°, вдень — 25−27°.

Погода в Україні 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Магнітна буря в Києві 13 вересня не очікується. Метеорологи обіцяють переважно спокійну геомагнітну обстановку.

Геомагнітна обстановка в Києві 13 вересня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди на вересень.

Джерело: Ракурс


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