Погода в Украине 13 сентября: будет солнечно и безоблачно. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 сентября принесет небольшое потепление на юге и незначительное похолодание на западе. Синоптики обещают безоблачную погоду почти во всех областях.

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Температура воздуха днем составит 22−28°, а ночью опустится до 8−18° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 13 сентября ожидается солнечная и по-осеннему теплая погода. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем — 25−27°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Метеорологи отмечают облачность. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем — 22−24°.

В Одессе 13 сентября Укргидрометцентр прогнозирует теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 16−18°, днем ​​поднимется до 26−28°.

В Днепре в пятницу днем осадки не предвидятся. Ночью температура составит 8−10°, днем — 22−24°.

В Харькове 13 сентября Укргидрометцентр обещает солнечную погоду без осадков. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 25−27°.

На Закарпатье завтра ожидается теплая погода. На небе будет облачно. Температура воздуха немного повысится и ночью составит 10−12°, днем — 25−27°.

Магнитная буря в Киеве 13 сентября не ожидается. Метеорологи обещают преимущественно спокойную геомагнитную обстановку.

Как ранее сообщалось, синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.