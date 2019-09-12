Евросоюз продлил персональные санкции против России.

https://racurs.ua/n126701-evrosouz-na-polgoda-prodlil-personalnye-antirossiyskie-sankcii-za-agressiu-protiv-ukrainy.html

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Европейский Союз принял решение еще на шесть месяцев продлить санкции против лиц и компаний, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Санкции касаются граждан России, пророссийских сепаратистов и компаний. Ограничительные меры, которые вводятся против 170 физических лиц и 44 юридические лиц, продлены до 15 марта 2020 года. Персональные ограничения касаются замораживания активов и запрета на въезд. Об этом говорится в заявлении, которое 12 сентября разместили на веб-странице Совета ЕС.

Отмечается, что решение было принято Советом ЕС в письменной форме. Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза 13 сентября 2019 года.

Как известно, персональные санкции против Российской Федерации впервые введены за агрессию против Украины в 2014 году. Тогда в списке находилось 153 физических лица и 40 юридических лиц.

В ЕС напомнили, что до 31 января 2020 года действуют экономические санкции Евросоюза, что ограничивают конкретные секторы российской экономики. До 23 июня 2020 года действуют санкции, веденные против РФ за оккупацию Крыма.

Напомним, 4 сентября комитет постоянных представителей Европейского Союза принял решение о продлении индивидуальных санкций против Российской Федерации. Было рекомендовано продлить санкции на шесть месяцев — до марта 2020 года.