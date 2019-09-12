Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії.

https://racurs.ua/ua/n126701-ievrosouz-na-pivroku-prodovjyv-personalni-antyrosiyski-sankciyi-za-agresiu-proty-ukrayiny.html

Ракурс

Європейський Союз ухвалив рішення ще на шість місяців продовжити санкції проти осіб та компаній, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Санкції стосуються громадян Росії, проросійських сепаратистів та компаній. Обмежувальні заходи, які вводяться проти 170 фізичних осіб та 44 юридичні особи, продовжені до 15 бересня 2020 року. Персональні обмеження стосуються заморожування активів та заборони на в’їзд. Про це йдеться у заяві, яка 12 вересня розміщена на веб-сторінці Ради ЄС.

Зазначається, що рішення було ухвалене Радою ЄС у письмовій формі. Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзу 13 вересня 2019 року.

Як відомо, персональні санкції проти Російської Федерації вперше запроваджені за агресію проти України в 2014 році. Тоді в списку перебувало 153 фізичні особи та 40 юридичних осіб.

У ЄС нагадали, що до 31 січня 2020 року діють економічні санкції Євросоюзу, які завдають обмежень конкретним секторам російської економіки. До 23 червня 2020 року діють санкції ведені проти РФ за окупацію Криму.

Нагадаємо, 4 вересня комітет постійних представників Європейського Союзу ухвалив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти Російської Федерації. Рекомендовано продовжити санкції на шість місяців — до березня 2020 року.