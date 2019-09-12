Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Звільнені з полону моряки спілкуються з медіа, фото — Апостроф

Звільнені з полону моряки спілкуються зі ЗМІ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 вер 2019, 15:11
999

Сьогодні у Києві відбувається прес-конференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х незаконно утримуваних у Росії військовополонених моряків.

Loading...

На прес-конференцію прийшли Денис Гриценко, Олег Мельничук, Андрій Артеменко, Андрій Оприско.

Нагадаємо, що раніше з медіа спілкувалися політв’язні Олег Сенцов, Олександра Кольченко та Роман Сущенко, яких також повернули в Україну минулої суботи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Євросоюз на півроку продовжив персональні антиросійські санкції за агресію проти України

Персональні санкції проти Російської Федерації до середини березня 2020 року продовжив Європейський Союз. Обмежувальні заходи стосуються 170 фізичних та 44 юридичних осіб

Світові новини
15:26

Новий головний військовий прокурор Чумак пояснив, що робитиме у відомстві, яке ліквідовує Рада

Новий головний військовий прокурор України Віктор Чумак пояснив, що робитиме у відомстві, яке на початку вересня в межах реформи прокуратури почала ліквідовувати Рада. Він заявив, що буде одночасно руйнувати стару систему і будувати нову

Новини України
12:41
Новини партнерів
Загрузка...