Звільнені з полону моряки спілкуються з медіа, фото — Апостроф

https://racurs.ua/ua/n126700-zvilneni-z-polonu-moryaky-spilkuutsya-zi-zmi-translyaciya.html

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Сьогодні у Києві відбувається прес-конференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х незаконно утримуваних у Росії військовополонених моряків.

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На прес-конференцію прийшли Денис Гриценко, Олег Мельничук, Андрій Артеменко, Андрій Оприско.

Нагадаємо, що раніше з медіа спілкувалися політв’язні Олег Сенцов, Олександра Кольченко та Роман Сущенко, яких також повернули в Україну минулої суботи.