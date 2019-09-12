Ракурсhttps://racurs.ua/
Освобожденные из плена моряки общаются с медиа, фото — Апостроф
Освобожденные из плена моряки общаются со СМИ (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n126700-osvobojdennye-iz-plena-moryaki-obschautsya-so-smi-translyaciya.htmlРакурс
Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из российского плена 24-х незаконно удерживаемых в России военнопленных моряков.
Loading...
На пресс-конференцию пришли Денис Гриценко, Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Опрыско.
Напомним, что ранее с медиа общались политзаключенные Олег Сенцов, Александра Кольченко и Роман Сущенко, которых также вернули в Украину в минувшую субботу.
Читайте также
Начало войны на Донбассе: о Донецком аэропорте, сбитом самолете и покушениях на президента — воспоминания полковника
Война на Донбассе: Как и почему отдавали Донецк — воспоминания полковника
Артель «Кандидат в депутаты Верховной Рады»: предвыборные фокусы
Артель «Кандидат в депутаты Верховной Рады»: предвыборные фокусы
Загрузка...
Загрузка...