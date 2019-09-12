Освобожденные из плена моряки общаются с медиа, фото — Апостроф

https://racurs.ua/n126700-osvobojdennye-iz-plena-moryaki-obschautsya-so-smi-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из российского плена 24-х незаконно удерживаемых в России военнопленных моряков.

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На пресс-конференцию пришли Денис Гриценко, Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Опрыско.

Напомним, что ранее с медиа общались политзаключенные Олег Сенцов, Александра Кольченко и Роман Сущенко, которых также вернули в Украину в минувшую субботу.