Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Освобожденные из плена моряки общаются с медиа, фото — Апостроф

Освобожденные из плена моряки общаются со СМИ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 сен 2019, 15:11
999

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из российского плена 24-х незаконно удерживаемых в России военнопленных моряков.

Loading...

На пресс-конференцию пришли Денис Гриценко, Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Опрыско.

Напомним, что ранее с медиа общались политзаключенные Олег Сенцов, Александра Кольченко и Роман Сущенко, которых также вернули в Украину в минувшую субботу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Евросоюз на полгода продлил персональные антироссийские санкции за агрессию против Украины

Персональные санкции против Российской Федерации до середины марта 2020 года продолжил Европейский Союз. Ограничительные меры касаются 170 физических и 44 юридических лиц

Новости мира
15:26

Новый главный военный прокурор Чумак пояснил, что будет делать в ведомстве, которое ликвидирует Рада

Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак пояснил, что будет делать в ведомстве, которое в начале сентября в рамках реформы прокуратуры начала ликвидировать Рада Он заявил, что будет одновременно разрушать старую систему и строить новую

Новости Украины
12:41
Новости партнеров
Загрузка...